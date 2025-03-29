مي عمر تحتفل بنجاح مسلسل “إش إش” برسالة مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة مي عمر بطريقة استثنائية بنجاح مسلسلها الجديد “إش إش” في موسم دراما رمضان 2025، مؤكدة أن نجاح المسلسل يعكس قدرة النجمات على تحمل مسؤولية بطولة الأعمال الدرامية وتحقيق المنافسة والوصول إلى القمة.

ونشرت مي عمر عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” منشوراً أعادت فيه مشاركة تعليق نقدي أثنى على نجاح المسلسل، وعلقت قائلة:

“لما بلاقي كلام بالشياكة دي والوعي ده، بفتخر جدًا… شكرًا من قلبي على دعمك وكلامك الجميل اللي لمسني فعلًا، خصوصًا الجزء اللي اتكلمت فيه عن أهمية وجود نجمة ست تقدر تشيل بطولة وتنافس بقوة في عالم الدراما اللي لسنين طويلة الصدارة فيه كانت حكراً على البطولة الرجالي.”

مي عمر: “إش إش” تأكيد على قدرة المرأة على تصدر الدراما

وأعربت مي عمر عن فخرها بنجاح المسلسل، مشيرة إلى أن التحدي كان كبيراً بعد نجاح مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، حيث قالت:

“بعد النجاح الكبير اللي حققه (نعمة الأفوكاتو)، كنت عارفة إن التحدي الجاي لازم يكون أقوى… و(إش إش) جه وأكد إن المرأة المصرية مش بس تقدر تشيل عمل، لأ دي تقدر تتصدر، وتكسر القواعد، وتكسر النمط، وتوصل للقمة.”

وأضافت مي عمر:

“فخورة بنجاحي، وفخورة بجمهوري اللي بيكبر كل يوم، وفخورة أكتر إني قادرة أنافس أصدقائي النجوم الرجالة بكل حب وقوة، وأثبت إن المرأة مش بس دور مساعد… لأ دي تقدر تكون بطلة… ونجمة… وقادرة تغير المعادلة.”

وفي ختام احتفالها، وجهت مي عمر تحية خاصة لزميلاتها الفنانات قائلة:

“تحية كبيرة من قلبي لكل زميلاتي النجمات اللي بيكافحوا وبيثبتوا نفسهم كل يوم… نجاحنا مش صدفة، ده تعب ومجهود وإيمان إننا نقدر نوصل، ونكون في الصدارة، ونكسر أي سقف حطوه لينا.”

قصة مسلسل “إش إش”

تدور أحداث مسلسل “إش إش” حول حياة راقصة تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، وتجسد شخصيتها النجمة مي عمر، فيما يشاركها البطولة الفنان ماجد المصري بدور رجل نافذ يرغب في التقرب منها، لكنه يجد نفسه محاصراً في دوامة من المكائد.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم منهم هالة صدقي، إدوارد، انتصار، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، عصام السقا، وإيهاب فهمي.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، ويُعد من أبرز الإنتاجات الدرامية لموسم رمضان 2025.