شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي كيوان: حبيت من طرف واحد مرة واحدة وناس كتير بتفكرني مش مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة إنجي كيوان أنها عاشت نفس إحساس كريمان فى مسلسل وتقابل حبيب ، وهو الحب من طرف واحد، مرة واحدة فقط، عندما كانت طفلة فى المدرسة، وبعدها أقسمت ألا تكررها مرة أخرى.

وقال إنجي كيوان، ، خلال لقائها بتلفزيون الخليج 365، الكثير يظن أننى لست مصرية، بالرغم من كوني إسكندرانية، ولكن أعتقد أن السبب أننى عشت فى الإمارات مدة كبيرة وزوجي لبناني وكل أصدقائي من لبنان، وكنت أتحدث باللهجة اللبنانية بشكل أساسي ولكن دائما في أي فرصة أؤكد أنني مصرية، مؤكدة أنها لو ستقدم شخصية أخرى فى المسلسل ستكون شخصية ليل لأنها ترى أن ليل ليست ضعيفة ولكن نقطة ضعفها هى أولادها ولأنني أم أتفهم تلك المشاعر جيدا.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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