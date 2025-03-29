شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال يكشف لليوم السابع كواليس اختيار تتر قهوة المحطة بصوت منيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف عبد الرحيم كمال كواليس اختيار تتر أغنية مسلسل قهوة المحطة بصوت الراحل أحمد منيب قائلاً فى تصريحات لـ الخليج 365 : "التتر كان من اختيار المخرج إسلام خيري، ووافقته جداً عليه، لأن صوت أحمد منيب يشبه موضوع المسلسل، كما أن منيب يعد جزءا من هويتنا المصرية، وبما إن العمل يتطرق للجنوب والجنوح للعاصمة فلا يوجد أجمل من صوت منيب وكلمات عبد الرحيم منصور لتعبر عن ذلك.

قصة مسلسل قهوة المحطة

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وصور بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

أبطال مسلسل قهوة المحطة

مسلسل قهوة المحطة يعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025