شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم رى ستارت فى دور العرض خلال شهر مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استقر النجم تامر حسنى على طرح فيلمه الجديد ريستارت الذى يجمعة بالنجمة هنا الزاهد، في دور العرض السينمائي خلال شهر مايو المقبل للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى 2025، وذلك بعدما كان الفيلم مرشح للعرض في موسم عيد الفطر الجارى، ولكن تم تأجيله رغم جاهزية العرض.



فيلم ريستارت

فيلم ريستارت من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني وهنا الزاهد، كلٌّ من: باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وآخرين، ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدّما معاً فيلم "بحبك"، الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.

وتتعاون المخرجة سارة وفيق مع النجم تامر حسنى خلال فيلم "ريستارت" فى السينما للمرة الثانية بعدما قدما سوياً فيلم "مش أنا"، والذى لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه فى السينمات وحقق أراقما قياسية، وشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، ماجد الكدوانى، حلا شيحة، وعدد كبير من الفنانين.

وقدم تامر حسنى آخر أفلامه "تاج" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى العام الماضى 2023، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.