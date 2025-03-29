شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى وصناع مسلسل فهد البطل يحتفلون بنجاحه فى حفل سحور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد العوضى على دعوة نجوم مسلسل فهد البطل فى حفل سحور أقامه للاحتفال بنجاح العمل وسط زملائه من أبطال المسلسل، وشهد السحور حضور الفنان عصام السقا، وعمرو السولية لاعب النادى الأهلى، ولوسى ويارا السكرى والعديد من صناع العمل.

مسلسل فهد البطل بطولة النجم أحمد العوضي، يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قتاة ON و ON دراما وقناة الحياة، ومنصة Watch it الرقمية.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى فى تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما فى تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة فى تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدي، ويجسد أحمد العوضى شخصية فهد الشاب الصعيدى الذى يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل فى صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضى كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدى بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكرى صادق.