شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات كبيرة بمسلسل "حسبة عمرى".. ومايا مرسى: برافو روجينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل "حسبة عمرى"، الذي يعرض ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025، نجاحًا لافتًا في الأوساط الفنية والاجتماعية. المسلسل الذي تقوم ببطولته النجمة روجينا، أثار إعجاب العديد من الشخصيات العامة وأثار نقاشًا واسعًا حول قضايا المرأة وحقوقها في المجتمع.

وقد أثنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، على المسلسل مشيرة إلى أنه يعكس صورة حقيقية للمشاكل التي تواجه المرأة، حيث كتبت على حسابها بـ"فيس بوك": "حسبة عمرى.. انصاف حق وعدالة وإنسانية.. حق مخفى، حق العشرة والطمأنينة والمستقبل بعد إنهيار المودة والرحمة، حق الكد والسعاية.. برافو روجينا".



منشور الدكتورة مايا مرسى

كما أعربت الفنانة منى زكي عن إعجابها الشديد بالعمل، مشيرة إلى أن أداء روجينا كان مميزًا وأن المسلسل قدم رسائل اجتماعية قوية تجذب انتباه المشاهد وتجعله يعيد التفكير في كيفية التعامل مع قضايا المرأة، سواء في إطار العمل أو الحياة الأسرية، حيث نشرت على ستورى الخاصة بها: "مبروك يا روجى.. موضوع يهم سيدات كتير".



ستورى منى زكى



وفى نفس السياق، أشادت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، بمسلسل "حسبة عمري" واعتبرته عملاً فنيًا مميزًا يساهم في نشر الوعي حول حقوق المرأة، مؤكدة أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وراء هذا العمل، وأحد المعنيين بحق الكد والسعاية للمرأة.



تعليق دكتورة غادة والى

ويحمل المسلسل رسالة قوية حول ضرورة تكافؤ الفرص بين الزوجين في الحياة العملية، كما يناقش حق المرأة في الكد والسعي جنبًا إلى جنب مع الرجل، وكذلك ضرورة اقتسام الثروة بين الزوجين بشكل عادل.

ويعرض مسلسل حسبة عمري على قناة dmc في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 3:45 مساء، وبالتزامن مع منصة Watch it الرقمية.

ويتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق و عمر رزيق و إخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت ، وإنتاج inspire studios productions.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025