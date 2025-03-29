شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال عن أحمد غزى x قهوة المحطة: نجم قادم بملامح مصرية أصيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق المؤلف عبد الرحيم كمال خلال حواره لـ الخليج 365 حول تعاونه مع أجيال مختلفة من أساتذة ونجوم الدراما أمثال نور الشريف والفخرانى ووصولاً إلى الفنان الشاب أحمد غُزى بمسلسل قهوة المحطة بقوله: "فى البداية أنا سعيد جداً بتجربتى مع أحمد غزى، وأشعر أنه نجم كبير قادم لمصر بملامح مصرية أصيلة.

واستكمل عبد الرحيم كمال: "غزي يمتلك القدرة على تجسيد أدوار متنوعة كثيرة، أما بخصوص البطولة فدوماً ما تفرضها الحدوته والقصة إلى جانب الفكرة الموجودة في المسلسل، كما أن غُزي بطل المسلسل مع مجموعة كبيرة من الأبطال الموجودين في العمل، أيضاً سعيد بالتعاون مع مواهبنا الكبيرة من مختلف الأجيال بداية من الأساتذة نور الشريف ويحيي الفخراني كما ذكرت في سؤالك ثم النجم كريم عبد العزيز، وفى "أهو ده اللى صار" كان معنا أحمد داود ومحمد فراج وبالتالى فسعادتى كبيرة بالتعاون مع مختلف الأجيال.

يعرض مسلسل قهوة المحطة الحلقة 14، بطولة أحمد غزي وبيومي فؤاد، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON و CBC.

قصة مسلسل قهوة المحطة

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وصور بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

أبطال مسلسل قهوة المحطة

مسلسل قهوة المحطة يعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

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