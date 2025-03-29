شكرا لقرائتكم خبر عن منصة WATCH IT تحقق 1.2 مليار مشاهدة على تيك توك خلال 25 يومًا فى إنجاز غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع نشر المحتوى الدرامى لأعمال ومسلسلات رمضان 2025، حققت منصة WATCH IT المتخصصة في تقديم المحتوى الرقمي عبر الإنترنت إنجازًا جديدًا، حيث بلغ إجمالي المشاهدات على الفيديوهات الخاصة بها أكثر من مليار و200 مليون مشاهدة على منصة تيك توك فقط، خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 24 مارس 2025.



إحصائيات منصة وواتشات

وتعتبر هذه الأرقام بمثابة شهادة على النمو الكبير الذي شهدته المنصة في الفترة الأخيرة وجودة الأعمال الدرامية المقدمة خلال رمضان 2025، حيث تزايدت مشاهدات الفيديوهات بشكل ملحوظ، مما يعكس زيادة في عدد المستخدمين واهتمامهم بالمحتوى المتنوع الذي تقدمه المنصة.

وتفوقت منصة WATCH IT على المنصات الأخرى، في ظل المنافسة القوية بين الشركات المختلفة، التي تسعى لتقديم أفضل تجربة للمستخدم من خلال إنتاج محتوى حصري وجذاب.

وأشارت تقارير إلى أن الإعلانات على منصات مثل WATCH IT وغيرها من المنصات الرقمية شهدت ازديادًا في حجم الاستثمارات الموجهة لها، مما يعزز من الدور الكبير لهذه المنصات في الاقتصاد الرقمي.

وتستمر المنصات الرقمية في النمو، وتعد WATCH IT واحدة من أبرز القصص الناجحة في هذا المجال في ظل المنافسة الشديدة مع الشركات العالمية والعربية، فيما يبدو أن المستقبل القريب سيشهد المزيد من التحولات في طريقة استهلاك المحتوى والإعلانات عبر الإنترنت.

ويعد موسم دراما رمضان 2025 من أبرز المواسم الدرامية، حيث شهد حضورًا قويًا من حيث جودة الإنتاج وتنوع المحتوى، مع تقديم مجموعة من الأعمال التي نالت إعجاب الجمهور، وحققت انتشارًا واسعًا على منصات العرض التلفزيونية الرقمية.

وكان هذا الموسم مختلفًا بفضل استخدام التقنيات الحديثة في التصوير والإنتاج، إضافة إلى التنوع في القصص التي تتراوح بين الدراما الاجتماعية، والكوميديا، ما جذب شرائح متنوعة من المشاهدين. كما أن بعض المسلسلات قدمت مواضيع جديدة ومبتكرة، مع تسليط الضوء على قضايا اجتماعية معاصرة تلامس اهتمامات الجمهور.

ومن أبرز العوامل التي ساعدت على نجاح موسم دراما رمضان 2025 هو زيادة استخدام المنصات الرقمية التي أتاحت للمشاهدين متابعة حلقات المسلسلات في أي وقت، مما أضاف مرونة لتجربة المشاهدة. وكانت المسلسلات الحصرية على هذه المنصات قد جذبت اهتمامًا خاصًا من الجمهور الذي يبحث عن محتوى جديد وغير تقليدي.