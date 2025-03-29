شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى: العمل مع هنيدى فى مسلسل شهادة معاملة أطفال ممتع والان مع تفاصيل الخبر

يعد الفنان علاء مرسي واحدًا من أبرز الوجوه الكوميدية في الساحة الفنية المصرية، وترك بصمات مميزة في الدراما والسينما والمسرح على مدار سنوات طويلة بأداء كوميدي لافت للنظر، لكنه مؤخرا تطرق إلى تجارب درامية مختلفة، وأبهر الجمهور بشخصيات متنوعة، خصوصا في دراما رمضان الجاري، إذ يظهر في أكثر من عمل درامي، ما شكل تحديًا كبيرًا له، لكنه نجح في تقديم شخصيات متنوعة أثارت تفاعل الجمهور.

علاء مرسي فنان لا يتوقف عن تقديم الجديد، وبين الكوميديا والدراما، يثبت دائمًا أنه ممثل قادر على إضفاء بصمته الخاصة في كل عمل يشارك فيه، ومع هذا النشاط الكبير في موسم رمضان الحالي، كشف علاء مرسي في حواره لـ"الخليج 365"، عن كواليس تصويرها والصعوبات التى واجهها في المشاركة بأكثر من عمل في نفس الموسم، والتحديات التي يخوضها من خلال هذه الأدوار التي يجسدها.

- ما الذى جذبك للمشاركة فى مسلسل "شهادة معاملة أطفال"؟

ما شجعني على قبول الدور هو وجود النجم الكبير محمد هنيدي، فهو ليس مجرد ممثل، بل أحد رموز الكوميديا الذين ساهموا في ظهور أجيال جديدة وأثروا صناعة الفن بأعمالهم المتميزة، كما أن فكرة المسلسل كانت جديدة ومختلفة، وهو ما حمّسني لخوض التجربة.

كيف كان التعاون مع محمد هنيدي وكواليس العمل معه؟

التعاون مع هنيدي دائمًا ممتع، فهو أخ وصديق قبل أن يكون نجمًا كبيرًا، يتمتع بروح مرحة ويخلق أجواء إيجابية في موقع التصوير، ما يجعل العمل معه تجربة رائعة، كذلك كان التعاون مع المخرج سامح عبد العزيز إضافة مميزة، خاصة أن المسلسل يحمل رسالة اجتماعية هادفة بقالب كوميدي خفيف.

من رشحك للدور؟

محمد هنيدي هو من رشحني للمشاركة في العمل، فهو دائمًا يحرص على أن نعمل سويًا، وأنا أعتز بذلك، هنيدي شخص رائع، يتمتع بطيبة قلب وحكمة في التعامل مع الجميع.

كيف رأيت رد فعل الجمهور تجاه شخصيتك في المسلسل؟

الحمد لله، تفاعل الجمهور مع الشخصية بشكل إيجابي، رغم أن هناك دائمًا اختلافًا في الأذواق. بعض المشاهدين أحبوا الدور، بينما رأى آخرون أنه كان يمكن تقديمه بشكل مختلف، لكن بشكل عام، ردود الفعل التي تلقيتها أسعدتني جدًا.

شخصية الأب التي تجسدها في مسلسل "قهوة المحطة" أثارت تعاطف الكثير من المشاهدين حدثنا عنها؟

رغم أن الدور صغير، إلا أنه كان مؤثرًا جدًا، حيث يجسد العلاقة بين الأب وابنه في إطار درامي يعكس جوانب اجتماعية مهمة، والعمل يطرح قضايا تمس الجمهور، ولهذا شعرت بأهمية المشاركة فيه.

ما الذي جذبك للمشاركة في المسلسل؟

التعاون مع المؤلف عبد الرحيم كمال والمخرج إسلام خيري كان أحد الأسباب الرئيسية، إضافة إلى مشاركة نجوم مميزين مثل بيومي فؤاد وأحمد غزي، ما جعلني متحمسًا لهذا العمل.

ما رأيك في التعاون مع صناع مسلسل "جودر 2"؟

كنت سعيدًا جدًا بالمشاركة في الحلقة الأخيرة من المسلسل، حيث قدمت دورًا مؤثرًا في الأحداث الختامية، وأتمنى أن يكون قد نال إعجاب الجمهور.

حدثنا عن تجربتك في مسلسل "ولاد الشمس"؟

التجربة كانت مميزة، لكنني كنت أتمنى أن يتم التعمق أكثر في تفاصيل شخصيتي، حيث كان يمكن أن يكون لها تأثير أكبر لو تم إبراز بعض الجوانب بشكل أوضح، رغم ذلك أنا سعيد بالمشاركة وبالنجاح الذي حققه المسلسل.

كيف كانت تجربة العمل في مسلسل "عقبال عندكوا"؟

التجربة كانت ممتعة للغاية، خاصة أنني عملت مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم، وهما من الفنانين الذين أكنّ لهم كل الاحترام، أجواء التصوير كانت رائعة، والعمل كان يحمل طابعًا خفيفًا ولطيفًا.

هل واجهت تحديات بسبب مشاركتك في أكثر من عمل خلال موسم واحد؟

بكل تأكيد، الأمر كان مرهقًا جدًا، حيث شاركت في 10 أعمال هذا الموسم، وكانت مواعيد التصوير متداخلة بشكل كبير، لكن بفضل الله، استطعت التوفيق بينها، وكانت تجربة مختلفة جدًا، خاصة أنني قدمت شخصيات متنوعة ومختلفة عن أدواري السابقة.

يثق الجمهور دائما في اختياراتك الفنية.. كيف ترى هذا الأمر؟

أشكر الجمهور على دعمه وتفاعله مع أعمالي، وأتمنى أن أكون دائمًا عند حسن ظنهم، وأقدم لهم أعمالًا ممتعة تحمل رسائل هادفة.

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