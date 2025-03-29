آسر ياسين: مسلسل لام شمسية من أشجع التجارب الدرامية المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 02:53 صباحاً - وجه النجم آسر ياسين رسالة دعم إلى صنّاع مسلسل "لام شمسية" المعروض حاليا ضمن مسلسلات النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2025، مؤكدا أنه من أشجع التجارب الدرامية المصرية، ودليل على أن الفن له مميزات كثيرة جدا غير الترفيه.

وأضاف آسر ياسين، عبر ستوري حسابه على انستغرام: كل التقدير لفريق عمل مسلسل لام شمسية، وبالأخص المخرج كريم الشناوي والسيناريست مريم نعوم والمنتج محمد السعدي على شجاعتهم في تقديم هذا العمل في رمضان، لام شمسية من أشجع التجارب الدرامية المصرية اللي شفتها في حياتي، مهم جدا يبقي في أعمال مماثلة يفكرنا أن الفن ليه مميزات كثيرة جدا غير الترفيه.

وتابع: "الرهان على صدق النوايا دايما وتوسيع السعي رهان كسبان بس محتاج شجاعة وصمود وصبر، تحياتي لكل فريق عمل وزملائي وأصدقائي الأعزاء أمينة خليل أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، أسيل عمران، ياسمينا العبيد، على البيلي ومدير التصوير مصطفي فهمي على هذا العمل العظيم.

منشور آسر ياسين - الصورة من حسابه على انستغرام

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قصة وصناع مسلسل "لام شمسية"

تدور أحداث مسلسل لام شمسية حول معلمة في إحدى المدارس تكتشف تعرض عدد من الأطفال للتحرش والتنمر داخل المدرسة، وتبذل قصارى جهدها من أجل مساندتهم والدفاع عنهم، فتظهر لها العديد من المشاكل التي تهدد حياتها وحياة أسرتها.

ويضم فريق عمل مسلسل لام شمسية نخبة من النجوم منهم أمينة خليل، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أحمد صلاح السعدني، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، أسيل عمران، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإنتاج سعدي جوهر-ميديا هب، وإخراج كريم الشناوي.

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