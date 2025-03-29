شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ بوجى فى مواجهة جديدة.. صراع بين العائلة والمبادئ فى ظلم المصطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الشيخ مصطفى، الملقب بالشيخ بوجى بدور المصلح، ولكن هذه المرة بين ابنة خالته وزوجها، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل ظلم المصطبة، والذى يعرض على قنوات DMC بالتوازى مع منصة Watch IT.

يظهر الشيخ مصطفى بطابعه الهادئ وسمته الدينى المميز وهو يحاول تهدئة عبير ابنة خالته التى طلبت الطلاق من زوجها بعدما وشى بشقيقها حسن لدى حمادة كشرى. يحاول تهدئتها والتعهد بأن مؤمن قد أقر بذنبه وأبدى ندمه على ما بدر منه ويطلب منها أن تسامحه وتعطيه فرصة أخرى خشية ألا يهدموا زواجهم بعد عشرة السنين.

تتوتر الأجواء أكثر بعدما يذهب حمادة إلى بيت عبير، ليطلب منها التنازل عن ورشة السيارات التى تمتلكها هى وشقيقها حسن مقابل أن يترك زوجها يعمل بها لأنها مصدر رزقه الوحيد، وعلى حسن أن يأتى إليه وقتما يشاء ليأخد نصيبه من الورشة، وسط ذهول واستغراب الشيخ مصطفى واعتراض عبير وتهديد حمادة المبطن لهما في حال رفضا مطلبه. يصبح الشيخ مصطفى فى مواجهة أخرى مع حمادة كشرى، خاصة مع تعقد الأمور بينه وبين عائلته.

مسلسل ظلم المصطبة من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، محمد على رزق، أحمد عزمى وفاتن سعيد ومن إخراج محمد على.

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