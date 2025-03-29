شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 13.. مها نصار تطلب من والدتها إحضار طفل بأى مقابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 13، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، حديث "نانسى" مها نصار مع والدتها وأخبرتها بادعائها الحمل والكذب على "أسامة" نيقولا معوض.

اقترحت عليها والدتها أن توهم "أسامة" بسقوطها أرضا، وكأن الطفل سقط، ولكن "نانسى" رفضت ذلك الاقتراح وطلبت منها أن تحضر لها طفل سواء بمقابل المال أو بأى وسيلة لإنها لن تترك أحد يرث "أسامة" غيرها.

وشهدت الحلقة اتخاذ "زينب" ياسمين صبري، قرار بخوض تجربة المذيعة وعمل برنامج على قناة تقوم خلالها بشراء هواء، وأطلقت على البرنامج اسم "ضل حيطه" وقررت استضافة دكتورة "تغريد" رانيا فريد شوقي فى أولى حلقاته وتتحدث عن تجربتها مع "أسامة" نيقولا معوض.

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

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