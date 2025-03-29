شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد العراقى والموسيقى يوسف عباس يكتب: الموسيقى التصويرية فى دراما رمضان 2025 بين الوعى الدرامى والتوظيف التقليدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتهاء موسم دراما رمضان لهذا العام بات من الواضح أن العنصر الموسيقي لعب دورًا محوريًا في بعض الأعمال بينما تراجع ليصبح مجرد خلفية صوتية في أخرى وبحكم عملي في التأليف الموسيقي أجد أن الموسيقى التصويرية ليست مجرد إضافة شكلية بل هي لغة درامية موازية للصورة قادرة على تشكيل الإحساس وتوجيه المتلقي لذلك من الضروري تحليل المشهد الموسيقي في دراما هذا الموسم بقدر من التفصيل لتقييم نقاط القوة والقصور وتحديد مدى وعي صناع الدراما بأهمية الموسيقى كعنصر روائي

الأعمال التي تألقت موسيقيًا عندما تصبح الموسيقى شخصية رئيسية

هذا العام شهدنا بعض التجارب التي تعاملت مع الموسيقى التصويرية بذكاء بحيث أصبحت عنصرًا أساسيًا في تشكيل الإيقاع الدرامي بعض المسلسلات استعانت بمؤلفين موسيقيين يمتلكون وعيًا دراميًا عاليًا فجاءت الموسيقى مكملة للحالة الشعورية ومتماسكة مع الرؤية الإخراجية

التوظيف الأوركسترالي الحي

ظهر استخدام الأوركسترا الحيّة بوضوح في بعض الأعمال ذات الطابع التاريخي والاجتماعي مما منح المشاهد إحساسًا سينمائيًا فخمًا الآلات الوترية كانت حاضرة بقوة في المشاهد العاطفية بينما أُدمجت الإيقاعات النحاسية الثقيلة في مشاهد المواجهة والصراع هذا التنوع أضاف بعدًا شعوريًا وأظهر قدرة الموسيقى على السرد دون الحاجة إلى حوار مباشر

التترات الناجحة عندما تتجاوز الأغنية مجرد الترويج للعمل

هذا الموسم شهد عددًا من التترات التي حققت انتشارًا واسعًا بفضل التقاء عدة عناصر اللحن المؤثر الأداء الصوتي القوي والتعبير الدقيق عن جوهر القصة بعض التترات لم تكن مجرد أغانٍ تعريفية بل نجحت في تقديم مفتاح نفسي للمشاهد قبل أن يبدأ المسلسل ما جعلها جزءًا لا يتجزأ من التجربة الدرامية

ومن أكثر الأعمال التي أعجبتني على مستوى الموسيقى سواء من خلال التترات أو الموسيقى التصويرية مسلسل إخواتي حيث جاء استخدام الأغاني داخل الأحداث متماشيًا مع السياق الدرامي وأضافت الموسيقى بعدًا عاطفيًا واضحًا زاد من تفاعل المشاهدين مع الشخصيات والأحداث

كذلك لفت انتباهي الاستخدام الذكي من المخرج كريم الشناوي للموسيقى التصويرية داخل مشاهد مسلسل لام شمسية حيث جاءت الموسيقى كعنصر درامي فاعل وليست مجرد خلفية مما عزز من الإحساس بالمشاهد وجعلها أكثر تأثيرًا سواء في لحظات التوتر أو المشاهد العاطفية

الأعمال التي أضعفتها الموسيقى غياب الهوية والاستخدام الوظيفي

على الجانب الآخر لم تخلُ الدراما من أعمال تعاملت مع الموسيقى التصويرية باعتبارها عنصرًا تكميليًا لا يحمل بعدًا دراميًا واضحًا

الموسيقى الإلكترونية المفرطة

بعض المسلسلات خاصة تلك التي تنتمي إلى الأكشن أو الدراما الشبابية اعتمدت بشكل شبه كامل على الموسيقى الإلكترونية ما أفقد المشاهد البعد الإنساني والدفء العاطفي الذي توفره الآلات الحية في مشاهد كانت تتطلب بناءً موسيقيًا يعكس التوتر النفسي اكتفت بعض الأعمال بإيقاعات رقمية متكررة لا تضيف عمقًا دراميًا حقيقيًا

الانفصال بين الموسيقى والصورة

أحد أبرز المشكلات التي لاحظتها هو غياب التناغم بين الموسيقى وحركة الكاميرا أو أداء الممثلين في بعض المشاهد كانت الموسيقى لا تتماشى مع تصاعد التوتر الدرامي وكأنها وُضعت بعد المونتاج دون تنسيق كافٍ مع المخرج هذا أدى إلى فقدان بعض اللحظات قوتها حيث لم تكن الموسيقى قادرة على مرافقة التحولات الشعورية للشخصيات

مستقبل الموسيقى التصويرية في الدراما إلى أين

رغم هذه التفاوتات لا يمكن إنكار أن هناك تطورًا واضحًا في وعي بعض صناع الدراما بأهمية الموسيقى التصويرية كجزء من السرد البصري ومع ذلك يبقى السؤال الأهم متى يتم التعامل مع الموسيقى التصويرية بوصفها لغة مستقلة وليست مجرد خلفية

أرى أن مستقبل الموسيقى في الدراما يحتاج إلى خطوات جادة أبرزها

دمج المؤلف الموسيقي في عملية ما قبل الإنتاج لضمان تناغم أعمق بين الصوت والصورة

توسيع استخدام الأوركسترا الحية خصوصًا في الأعمال التي تتطلب حساسية عاطفية عالية

التجريب والابتكار في الأساليب الموسيقية لكسر النمطية والبحث عن هوية موسيقية أكثر تميزًا لكل عمل في النهاية تبقى الموسيقى التصويرية هي البطل الصامت الذي قد يصنع الفارق بين عمل يبقى في الذاكرة وآخر يمر مرور الكرام

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