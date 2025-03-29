شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض فيلم العميل صفر لأكرم حسنى على منصة watch it أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة watch it الإلكترونية انطلاق عرض فيلم "العميل صفر" بطولة النجم أكرم حسني، بداية من أول أيام عيد الفطر المقبل الذي ينطلق خلال ساعات.

حيث نشرت المنصة عبر حسابها على "فيسبوك"، بوستر الفيلم، معلقة عليه: "هنضمنلك سهرة مميزة كلها ضحك مع الفيلم الكوميدي العميل صفر استنونا أول يوم عيد".



العميل صفر

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.

يذكر أن أكرم حسني شارك خلال النصف الأول من رمضان في الماراثون الدرامي، من خلال مسلسله الكابتن، وشاركه البطولة آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاورى، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى.