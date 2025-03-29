شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 13.. ياسمين صبرى تقرر خوض تجربة المذيعة لفضح نيقولا معوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 13، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، اتخاذ "زينب" ياسمين صبري، قرارا بخوض تجربة المذيعة وعمل برنامج على قناة تقوم خلالها بشراء هواء، وأطلقت على البرنامج اسم "ضل حيطه"، وقررت استضافة دكتورة "تغريد" رانيا فريد شوقي فى أولى حلقاته وتتحدث عن تجربتها مع "أسامة" نيقولا معوض.

وشهدت الحلقة مشادات بين "نانسى" مها نصار وزوجها "أسامة" نيقولا معوض، بسب ظنها بأنه يريد العودة لطليقته "زينب" ياسمين صبري.

وذكرته بأنها فى السابق أخبرته بأن "زينب" تتحدث عنه أمام الجميع وتكشف اسرار حياته وعمله، وتبادلاً التهديدات لبعضهما بين الطرح والتبلى على الآخر.

وشهدت الحلقة قيام "زينب" ياسمين صبري بالتوسط فى الصلح بين شقيقها "أحمد" عابد عناني و"منال" هند عبد الحليم، لتنجح فى عودتهما لبعضهما بعد الانفصال.

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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