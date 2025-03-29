شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الشناوى: بشكر مؤسسات القومى للمرأة والطفولة والأمومة على التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج كريم الشناوي، عن تعاونه مع الهيئات الخاصة لتقديم الدعم لمسلسل لام شمسية، والاستشارات المستمرة مع مؤسسات الأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة، موجهاً الشكر للقائمين على تلك المؤسسات والهيئات.

وقال الشناوي في حديثه لـ "تليفزيون الخليج 365": "كان هناك تعاون مع مؤسسات الامومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة، وبشكل جداً الدكتورة مايا مرسي، لأنها من اول الناس الداعمة للمشروع منذ اربع سنوات، وكانت تساعدنا بشكل متواصل، وتم الاستعانة بمتخصصين كثيرة، ومكانش هناك رقيب، وكان لابد من صناع القرار انهم يثقوا فينا اننا الى بنعمل دراما، ومحدش اطلع على الاسكريبت وكنا بنطلع المتخصصين مشاهد معينة، وبشوف ان احنا كصناع دراما مش هنجيب رقباء جدد، ولازم لو حد قرر يكون معانا في الشراكة يكون واثق فينا، والتأثير مش هيكمل بدون دعمهم".



وأضاف الشناوي في حديثه :"واكتشفنا ان في مجهود ضخم جدا عاملاه المراكز المتخصصة والوزارات والهيئات ومؤسسات الأمم المتحدة وخطوط لنجدة الطفل وعيادات للسيدات، وقد يكون المشروع فرصة لتوعية الناس بان الأماكن دي موجودة وتعرف توصل لها كويس".



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