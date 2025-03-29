شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 13.. هند عبد الحليم تعود لزوجها عابد عنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 13، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، قيام "زينب" ياسمين صبري بالتوسط فى الصلح بين شقيقها "أحمد" عابد عناني و "منال" هند عبد الحليم، لتنجح فى عودتهما لبعضهما بعد الانفصال.

وشهدت الحلقة عودة "زينب" ياسمين صبري للعمل، وقام "رمزي" صاحب العمل بتعيينها ادارة الفروع، وأثناء نزولها من مكتبه تفاجئ "أسامة" نيقولا معوض بعودتها والذى كان أمراً صادما له.

عنف "أسامة" "رمزي" بسبب وجود "زينب" بالشركة وأخبره بأنه يحتاج لخبرتها، وطلب منه أن يقوم برفدها ولكنه رفض ذلك، ودخلت "زينب" مكتب "رمزي" وأعطته ملف خاص بالعمل وأصرت على إظهار عدم اهتمامها بوجود "أسامة" وتجاهلته تماماً.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه



يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه



يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه



مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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