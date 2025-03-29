شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 14.. غضب فاطيما من خالتها عايشة بسبب انتحال شخصيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غضبت فاطيما خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، بشدة من عايشة "دنيا سمير غانم" بعد انتحال شخصيتها فى الجامعة وتركتها ورحلت إلى منزل جدها، وحاولت عايشة أن تشرح سبب انتحالها شخصيتها لكن شقيقتها وابنتها فاطيما غضبا منها بشدة. كما ابتعد جميع الطلاب عن نسمة "أميرة أديب" بعد فعلتها بفضح عايشة "دنيا سمير غانم" فى الجامعة.



تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.



مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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