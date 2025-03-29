شكرا لقرائتكم خبر عن حسبة عمرى الحلقة 14.. هند تحاول إقناع منة بالزواج من جندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل حسبة عمري، محاولة هند "روجينا" إقناع منة، بالزواج من جندي "محمد رضوان"، صديق طليقها، مؤكدة لها أنها سامحته على محاولته إيذاءها بالتعاون مع طليقها فاروق "عمرو عبد الجليل".

وكشفت هند خلال حوارها مع منة، أن جندي وفاروق، أصحاب قلوب طيبة، إلا أنهما عندما يجتمعان لفترة مع بعضهما، يتسببان في العديد من المشاكل.

وكانت الحلقة 13 من مسلسل حسبة عمري، شهدت جلسة عتاب بين هند "روجينا" وابنها حسن "عمر رزيق"، بسبب ما بدر منه من تصرفات فى الفترة الماضية.

كما حذرته هند من صديقه إسماعيل، وكشفت له أن إسماعيل يبتز الفتيات من خلال السطو على هواتفهن، وسرقة صورهن.

وزارت زوجة الشاعر والكاتب هانى "نور قدرى" له فى مقر عمله، حيث اصطحبت معها أبنائهما.

وأصيب هاني "علي الطيب" بنوعا من التوتر، خاصة وأن دار النشر التى يعمل بها تعود ملكيتها لكاتبة سعودية تدعى غزل "في فؤاد"، وقد يوضع في موقف محرج للغاية إذا وصلت مقر العمل وشاهدت ما يحدث.

وحاول حسن "عمر رزيق" مصالحة رنا "ملك حسن"، بعدما قررت الابتعاد عنه، عندما وجدته مع فتاة أخرى في النادي، حيث رفضت رنا، وطلب منه الابتعاد عنها وعدم الحديث معها مرة أخرى.

فيما أصيبت والدة رنا بالصدمة بعدما علمت أن حسن ورنا انفصلا، وطلب منه معرفة ما حدث، حيث أكد لها أنه تسبب في حزن لها.

وتعرض هاني "علي الطيب" إلى موقف محرج مع صاحبة الدار التي يعمل بها غزل "في فؤاد"، بسبب زوجته نيرة "نور قدري".

ودخلت غزل المكتب للحديث مع هاني، إلا أنها تفاجأت بوجود زوجته وأبنائه، وقد قامت زوجته بتحضير طعام، وتناولوا معا وجبة الغداء.

وكرر المحامي منتصر" محمود البزاوي" طلب الزواج من ابنة خالته وموكلته هند "روجينا"، إلا أنها واجهت طلبه بالصد، مؤكدة له أنه متزوج بالفعل ولديه أبناء.

فيما كشف منتصر عن أن أبنائه سيفرحون إذا تزوج منها، وأن زوجته "صافي" موافقة على زواجه منها.

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