بعد رحيله بـ 4 أشهر.. طرح أغنية جديدة لـ محمد رحيم خلال ساعات

صُنّاع أغنية "حبيبي"

طلب أنوسة كوتة من أصدقاء محمد رحيم

زلة لسان شيرين عبد الوهاب

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أغاني جديدة لـ رحيم كملحن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 01:23 صباحاً - تستعد مدربة الأسود أنوسة كوتة، أرملة الفنان، لإزاحة الستار عن الألبوم الغنائي الجديد، لزوجها الراحل، اعتبارًا من غد السبت، والذي كان قد انتهى من تسجيله كاملًا قبل فترة من وفاته المفاجئة.وأوضحت أرملة محمد رحيم، عبر حسابه على "فيس بوك"، أنّ أولى أغاني الألبوم الذي يحمل اسم "واو"، ستُطرح غدًا السبت عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وستكون بعنوان "حبيبي"، وكان قد أداها بمُشاركة المطربة نهال نبيل، وهي من كلمات محمد رحيم، وتوزيع خالد نبيل.وكانت أنوسة كوتة، قد بعثت رسالة إلى أصدقاء زوجها، بقولها: "أصدقائي مبدعين مصر، أنا أنوسة كوتة، أنا هنزل كل فترة أغنية لرحيم.. بس سامحوني لو نسيت أكتب أسماء فنانين اللي قاموا بعزف أي صولو لأي أغنية لرحيم، لأن هكون مش عارفة مين اللي لعب المقطوعة.. فساعدوني ما أقعش في الخطأ ده".وكانت أنوسة كوتة، قد تحدثت عن زلة لسانالتي طالت زوجها الراحل، حيث قالت خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "سابع سما" المذاع على قناة "النهار"، "كانت علاقتها أقوى، وأنا لا أعرفها شخصيًا،ليست صديقتي، لكني أعرف حسام حبيب، وبشكل عام عندما أتحدث عن شخص، أفضل أن أكون على معرفة شخصية به"، مضي: "هي طيبة كثيرًا، لكن طيبتها أحيانًا توقعها في مواقف صعبة ولا توجد بيني وبينها أي علاقة حتى أتمكن من التعليق عليها".يذكر أنّ هناك أغانٍ جديدة للموسيقار محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا نهاية شهر نوفمبر الماضي، لم تطرح بعد، حيث انتهى منها كاملة قبل رحيله، منها أغنية "ذوقك عال" وهي عبارة عن دويتو غنائي يجمع محمد منير وتامر حسني، وكلمات تامر حسين، وألحان محمد منير. وجرى الانتهاء منها في أكتوبر الماضي؛ حيث صُورت على طريقة الفيديو كليب، ومن المفترض أن يظهر "رحيم" في بعض لقطات الفيديو.ثاني تلك الأعمال التي كان قد انتهى منها رحيم، هي أغنية جديدة كان يعمل عليها مع الفنانة مايا دياب؛ حيث نشر صورة لهما من داخل الأستديو، يوم 9 نوفمبر، مُحمساً جمهوره لذلك المشروع الغنائي، وأنها تحمل العديد من المفاجآت أيضاً.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».