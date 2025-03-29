نجوم مسلسل بالدم يحتفلون بنجاحه وسط أجواء مليئة بالسعادة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 01:23 صباحاً - شاركت النجمة ماغي بو غصن عبر حسابها على إنستغرام فيديو يظهر نجوم وصنّاع مسلسل "بالدم" وهم يحتفلون بالنجاح الكبير الذي حققه وتصدره الترند والمراتب الأولى منذ انطلاقته حتى مشارفة حلقاته على نهايتها وذلك في حفل سحور أقامته شركة إنتاج المسلسل "إيغل فيلمز" في ظل أجواء من البهجة والغناء والرقص سيطرت على الحضور.

نجوم "بالدم" يحتفلون بسعادة



وترافق عرض الفيديو الذي نشرته النجمة ماغي بو غصن عبر حسابها على إنستغرام مع غناء وتمايل نجوم المسلسل على وقع العديد من الأغاني ومنها تتر العمل "أنا مين" بصوت الفنانة ماريلين نعمان نجمة المسلسل، وأغنية "مبروك مبروك" للفنان رامي عياش وأغنية "نمبر وان" للفنان محمد رمضان. وكان الجميع يرفعون أصابعهم إشارة إلى الرقم واحد دلالة أن العمل الذي كتبته نادين جابر وأخرجه فيليب أسمر كان "نمبر وان" خلال شهر رمضان.

وقد أرفقت ماغي بوغصن الفيديو بتعليق "الحمد لله. بالدم" وذلك للنجاح الكبير الذي حققه العمل. وجمع الحفل أبطال المسلسل وهم: ماغي بو غصن وجيسي عبدو ورفيق علي أحمد وباسم مغنية وبديع أبو شقرا وجوليا قصار ونوال كامل وغابرييل يمين ورندة حشمة ورولا بقسماتي وكارول عبود وسعيد سرحان ووسام فارس وجناح فاخوري وفيصل أسطواني وجينا أبو زيد ودوري السمراني ونتاشا خضرو وجهاد ياسين بالاضافة لحضور ضيوف من خارج المسلسل ومنهما كارلوس عازار ووسام صباغ وغيرهما.

يمكنكم قراءة أيضاً سينتيا كرم تتصدر الترند بموهبتها الاستثنائية وحضورها اللافت في مسلسل بالدم

ريان سنان نجل ماغي بو غصن وجمال سنان في الحفل

وكان لافتاً حضور الحفل ريان سنان ابن الفنانة ماغي بو غصن والمنتج جمال سنان صاحب شركة "إيغل فيلمز. وهي من المرات النادرة التي يشارك ريان في الظهور الإعلامي. وبدا في الفيديو وهو يقف بجوار والديه يشاركهم وأبطال وصناع العمل الغناء والفرح بنجاح المسلسل. وظهر نجوم العمل يداً بيد وهم يقطعون قالب الحلوى على وقع أغنية "يمكن" التي قدمتها الفنانة ماريز في المسلسل وكانت متواجدة في الحفل. وقد غابت النجمة ماريلين نعمان عن الحفل ولوحظ من ضمن التعليقات على الفيديو التعليق الذي كتبته ماريلين نعمان مهنئة من خلاله كل أفراد العمل. وبدا من خلال تعليقها أنها مصابة بالزكام ما منعها من الحضور حيث قالت:" يلعن ابو ال bronchite

"MABROUK TT LE MONDE . وكذلك لقي الفيديو العديد من التعليقات المثنية على العمل من النجوم ومن متابعي العمل الذي أعجبوا بأحداثه المشوّقة التي كانت تسيطر على كل حلقة منه. وشارك العديد من النجمات بتقديم عبارات التهنئة والمباركة لنجوم العمل ومنهن رندة كعدي ورنين مطر وسيرينا الشامي وريان حركة. وكتبت الفنانة جيسي عبدو المشاركة ببطولة العمل عبارة "Number 1".

View this post on Instagram A post shared by MAGUY | ماغي (@maguyboughosn)

مسلسل "بالدم"

يحظى "مسلسل" بالدم منذ حلقته الأولى بنجاح باهر متصدراً الترند بأحداثه التي يتابعها المشاهدون بشغف. العمل من بطولة ماغي بو غصن وبديع أبو شقرا وباسم مغنية ورفيق علي أحمد وجوليا قصار وإلسي فرنيني وجناح فاخوري ونوال كامل وجيسي عبدو وماريلين نعمان وسمارة نهرا وكارول عبود وفيصل أسطواني ورندة حشمة وسعيد سرحان وتالين أبو رجيلي. العمل من كتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج إيغل فيلمز.

تدور قصته حول غالية (ماغي بو غصن) التي تكتشف أنها ليست الابنة الحقيقية لروميو (رفيق علي أحمد) وجانيت (جوليا قصار) وأنه تم بالخطأ تبديلها مع مولودة أخرى أو مولود آخر في نفس المستشفى الذي شهد على ولادتهما منذ 45 عاماً، لتبدأ غالية رحلة البحث الشاقة عن والديها الحقيقيين وسط أحداث مشوّقة يشهدها العمل.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».