كريم عبد العزيز يعلن موعد عرض فيلمه السينمائي الجديد المشروع X

كريم عبد العزيز يكشف عن موعد طرح فيلم "المشروع إكس"

أحمد عز وكريم عبد العزيز يُقدمان فيلم The seven dogs

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 01:23 صباحاً - أعلن الفنانعن موعد عرض أحدث أفلامه السينمائية والذي يأتي بعنوانويُجسد بطولته أمام كل من الفنانوالفنانةوكان قد نشر الفنان كريم عبد العزيز عبر حسابه الخاص بـ"X" و "إنستغرام" صورة من فيلم "المشروع X" والتي ظهر من خلالها مع الفنان إياد نصار والفنانة ياسمين صبري.ومن خلال تعليقه على الصورة كشف عن موعد طرح فيلمه السينمائي الجديد قائلًا: "فيلم (المشروع X) .. مايو 2025 إن شاء الله".وعلى جانب آخر، يُذكر أن الفنانين كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز يُجسدان بطولة فيلم " The seven dogs" والذي يستكملان تصويره خلال الفترة الحالية، وكان قد كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، أن الفيلم يأتي بدعم من الهيئة وموسم الرياض، وسيكون نقلة في الإنتاج السينمائي على مستوى المنطقة بأكلمها، لاسيما في ظل استخدام إمكانيات وتقنيات تُستخدم لأول مرة بالعالم العربي.ويأتي فيلم The Seven Dogs من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب وعدد كبيرا من الفنانين ما بين المصريين و العرب وأيضًا ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف خلال أحداث الفيلم.ويأتي الفيلم من قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، ومن سيناريو وحوار محمدالدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما "bad boys 3"، ويعد الفيلم الأضخم في تاريخ السينما العربية حيث تصل ميزانيته إلى 40 مليون دولار، حيث يُجرى تصويره بالكامل في استديوهات الحصن Big Time، ومن المُقرر طرحه في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

