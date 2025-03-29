هل سعى أحمد مكي لتقديم الدراما الشعبية في الغاوي على طريقته الخاصة؟

كيف يرى أحمد مكي المناطق الشعبية التي عاش بها؟

ما بين المناطق الشعبية في الدراما ووجهة نظر أحمد مكي جاء "الغاوي"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 01:23 صباحاً - يُشارك الفنانبموسم درامابمسلسل "الغاوي" والذي تم عرضه بدءًا من النصف الثاني من شهر رمضان المُعظم، و ينتمي مسلسل "الغاوي" إلى نوعية الدراما الشعبية المصرية والتي حققت نجاحًا خلال السنوات الماضية بشكل عام، إلا أن العديد من آراء الجمهور وجدت بأن أحمد مكي قدمها بشكل مُختلف.من المعروف أن الفنان أحمد مكي يؤدي العديد من أغاني "الراب" سواء في أعماله الفنية أو بشكل منفصل، ومنذ سنوات كان قد طرح أغنية له بعنوان "وقفة ناصية زمان" والتي جاءت من أدائه وإخراجه أيضًا.وإتضح من خلال الفيديو الكليب الخاص بتلك الأغنية رؤية الفنان أحمد مكي للمناطق الشعبية بشكل عام وبشكل خاص بأنه كان أحد سُكانها، حيث أنه يرى أن المناطق الشعبية هي المعنى الحقيقي المُعبر عن المجتمع المصري وبشكل خاص من خلال المُحافظة على العادات والتقاليد والمبادئ التي يتربى عليها أبناء المناطق الشعبية منذ طفولتهم وإتضح ذلك في الأغنية بشكل كبير سواء من خلال كلماتها أو بتصويرها.وعلى الرغم من أن الفنان أحمد مكي لم يُشارك في تأليف أو إخراج مسلسل "الغاوي" وجاءت مُشاركته بالتمثيل فقط، إلا أن هُناك عدداً كبيراً من جمهوره رأوا بأن المسلسل تدور أحداثه في إطار المناطق الشعبية من وجهة نظر أحمد مكي والتي وصل بالبعض لوصفها بـ"يوتوبيا" (أفضل مظهر للمنطقة الشعبية).وقد اتضح من خلال أحداث مسلسل "الغاوي" سعي الفنان أحمد مكي لتقديم صورة حقيقية لأبناء المنطقة الشعبية بعيدة عن النمط الذي تم تقديمه في الدراما الشعبية على مدار سنوات وحتى الآن ودومًا ما كان الجمهور يُهاجم تلك الاعمال للعديد من الأسباب سواء طريقة حديث أبطالها أو تصرفاتها ليسعى أحمد مكي لتغيير تلك الصورة.وعلى الرغم من تباين الآراء حول مسلسل "الغاوي" إلا أن الشيء المؤكد هو الجرأة الحقيقية التي يتمتع بها الفنان أحمد مكي حيث يسعى دومًا لتغيير الأنماط الفنية التي يُقدمها لجمهوره ولا يعتمد على نوع فني واحد مما جعل له جمهور كبير يهتم دومًا بمُتابعة أعماله الفنية الجديدة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».