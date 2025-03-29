مي عمر بعد نجاح إش إش: المرأة قادرة على الوصول إلى القمة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 01:23 صباحاً - احتفلت النجمة مي عمر بطريقة استثنائية بنجاح مسلسلها "إش إش" في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2025، مؤكدة أن نجاح المسلسل أكد أن الممثلات قادرات على التصدي لبطولة الأعمال الدرامية والمنافسة والوصول إلى القمة.

مي عمر أعادت مشاركة منشور نقدي عن نجاح مسلسل "إش إش"، وعلقت عليه عبر حسابها الرسمي على موقع الفيس بوك قائلة: لما بلاقي كلام بالشياكة دي والوعي ده، بفتخر جدًا... شكرًا من قلبي على دعمك وكلامك الجميل اللي لمسني فعلًا، خصوصًا الجزء اللي اتكلمت فيه عن أهمية وجود نجمة ست تقدر تشيل بطولة وتنافس بقوة في عالم الدراما اللي لسنين طويلة الصدارة فيه كانت حكراً على البطولة الرجالي.

مي عمر: واجهت التحدي بعد نجاح نعمة الأفوكاتو

وتابعت قائلة: بعد نجاح الكبير اللي حققه "نعمة الأفوكاتو"، كنت عارفة إن التحدي الجاي لازم يكون أقوى... و"إش إش" جه وأكد إن المرأة المصرية مش بس تقدر تشيل عمل، لأ دي تقدر تتصدر، وتكسر القواعد، وتكسر النمط، وتوصل للقمة.

أضافت مي عمر: فخورة بنجاحي، وفخورة بجمهوري اللي بيكبر كل يوم، وفخورة أكتر إني قادرة أنافس أصدقائي النجوم الرجالة بكل حب وقوة، وأثبت إن المرأة مش بس دور مساعد... لأ دي تقدر تكون بطلة... ونجمة... وقادرة تغير المعادلة.

واختتمت احتفالها قائلة: تحية كبيرة من قلبي لكل زميلاتي النجمات اللي بيكافحوا وبيثبتوا نفسهم كل يوم... نجاحنا مش صدفة، ده تعب ومجهود وإيمان إننا نقدر نوصل، ونكون في الصدارة، ونكسر أي سقف حطوه لينا.

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قصة مسلسل إش إش

يُذكر أن مسلسل "إش إش: تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة والتي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من «إش إش»، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.

ويُشارك ببطولة المسلسل كل من مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، انتصار، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، عصام السقا، إيهاب فهمي ويأتي المسلسل من تأليف و إخراج محمد سامي.

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