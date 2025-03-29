أحمد الفيشاوي يستذكر أول دور تمثيل قام به خلف محمد منير عام 1997

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي مقطع فيديو مع متابعيه عبر حسابه الخاص، من مسرحية "الملك هو الملك" عام 1997 إلى جانب الفنان المصري محمد منير، و التي كانت أول تجربة تمثيلية محترفة له في مسيرته، و علق مستذكراً ذلك العمل بالقول: "1997 كان أول دور ليا كاممثل محترف معظمه كان ورا الملك محمد منير .

.فرقه الجوقة و مشهد واحد .. أشكر بكل الحب والأمتنان للأستاذ المخرج المسرحى الكبير لأكتشافى و أسنادى هذا الدور .. مسرحية الملك و الملك كتابة سعدالله ونوس و أخراج مراد منير مع كوكبه من النجوم صلاح السعدنى ،فايزه كمال ،حسين الشربيني، محمد منير ، لطفي لبيب ، علي حسنين ، ماجده منير ، مجدى فكرى و الأغاني تأليف أحمد فؤاد نجم و ألحان حمدى روؤف".

