ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي مقطع فيديو مع متابعيه عبر حسابه الخاص، من مسرحية "الملك هو الملك" عام 1997 إلى جانب الفنان المصري محمد منير، و التي كانت أول تجربة تمثيلية محترفة له في مسيرته، و علق مستذكراً ذلك العمل بالقول: "1997 كان أول دور ليا كاممثل محترف معظمه كان ورا الملك محمد منير .
.فرقه الجوقة و مشهد واحد .. أشكر بكل الحب والأمتنان للأستاذ المخرج المسرحى الكبير لأكتشافى و أسنادى هذا الدور .. مسرحية الملك و الملك كتابة سعدالله ونوس و أخراج مراد منير مع كوكبه من النجوم صلاح السعدنى ،فايزه كمال ،حسين الشربيني، محمد منير ، لطفي لبيب ، علي حسنين ، ماجده منير ، مجدى فكرى و الأغاني تأليف أحمد فؤاد نجم و ألحان حمدى روؤف".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يستذكر أول دور تمثيل قام به خلف محمد منير عام 1997 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.