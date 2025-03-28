شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شباب امرأة الحلقة 13.. شجار عمرو هبة وزوجته ليلى حسين بسبب هروب رانيا منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل شباب امرأة بشجار "سيد" عمرو وهبة، بزوجته "سوسن" ليلى حسين، بسبب هروب شقيقتها "غالية" الفنانة رانيا منصور، من المنطقة بأولادها، وحديث أهالي المنطقة عليها. وتحدثت سوسن مع زوجها سيد بأن ما يقوله هذا شك وليس استفسار عما قامت به شقيقتها غالية.

وكانت الحلقة 12 من مسلسل شباب امرأة شهدت محاولة من شفاعات "غادة عبد الرازق" الزواج من إمام بعد تعرضه للضرب. وتعده شفاعات بأنها ستصل لمن اعتدوا عليه، وأنها سوف تنتقم له منهم وتطلب منه أن يحرق دمهم وتعرض عليه الزواج.

وحاول حامد الاحتفال على المقهى ويعزم كل الموجودين بعد أن اعتدى على الدكتور إمام. ولكن شفاعات "غادة عبد الرازق" تنتقم من حامد بفضيحة وسط الحارة وتكشف أن زوجته وضعت في الشهر الخامس أو السادس.

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل شباب امرأة انتظار عم حسبو لإمام في الشارع لحين عودته ويدعوه للذهاب إلى غرفته للفضفضة.

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