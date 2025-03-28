شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 28.. سهر الصايغ تنفذ خطتها وتضع الثعبان فى حجرة ابن حكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت برنسة "سهر الصايغ" أن تنفذ خطتها مع إخوتها بأن تضع الثعبان على سرير ابن حكيم باشا "مصطفى شعبان"، وذلك خلال أحداث الحلقة 28 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، وانتهزت برنسة فرصة خروج غزل "دينا فؤاد" من الحجرة تاركها ابنها الرضيع، ودخلت برنسة على الفور ووضعت الثعبان بجوار الطفل وخرجت، ولم تمر دقائق إلا واستيقظ حكيم على صوت استغاثة من غزل لينجد ابنهما الرضيع.

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث قابل ياسين "ميدو عادل" خطيبته شهد "إنجي سلامة"، حيث تلقى ياسين مكالمة من الشركة أثارت غضبه وأمر المحامي أن ينفذ المطلوب منه سريعا، وكان يعتقد أن شهد قد انصرفت، ولكن تفاجأ بها بأنها ما زالت في المكان، ودار بينهما حديث رومانسي يؤكد حب شهد الكبير له، كما كشفت له أنها سعيدة أنه برغم انشغالاته وأعماله الخطرة، إلا أنه أحبها وهذا بالنسبة لها كافي.

بدأت الحلقة 28 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفي شعبان، بندم خاطر "محمد العمروسي" على فعلته مع شديد حارس القصر، حيث أعطاه حقنة غامضة، وجاء له ابنه يستنجد به لأن والده شديد سقط ولم ينطق، فأسرع خاطر إلى مكانه، وكشف عليه وأمر بتحويله على مستشفى في أسرع وقت، وفى نفس الوقت وصى حكيم "مصطفى شعبان" وأمر أن يدخل أكبر مستشفى فى قنا.

شهدت الحلقة 27 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، حيث ذهب حكيم "مصطفى شعبان" لقسم الشرطة، وسأل الضابط هل يعرف عمله فأجابه الضابط أنه يعلم بعمله في تجارة الآثار، فاتفق معه حكيم أن يسلم نفسه على شرط أن يكون شاهد ملك، والمقابل أنه سيسلم الإرهابيين وكبار تجار الآثار، ووعده الضابط أنه سيعود للقيادات ويخبره قرارهم.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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