شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 28.. حازم يبلغ زوجته بحكايته مع شهد والان مع تفاصيل الخبر

قرر حازم أبو العزم (محمود ياسين جونيور) الاعتراف لزوجته إنجي (بسنت أبو باشا) بعلاقته القديمة مع شهد، وذلك خلال الحلقة الـ 28 من مسلسل وتقابل حبيب، حيث تلقى حازم رسالة أنه ليس بأمان كما يعتقد، ليشعر بالارتباك الشديد، خاصة أن هذا الرقم هو الذى يبتزه وأرسل له صوره وفيديوهاته مع شهد، ومن هناك أخبر زوجته إنجى بكل ما حدث في الماضي وحتى الآن.

وكشف حازم لزوجته إنجي أنه عندما كان صغيراً شعر بمشاعر تجاه شهد، وكانت أول بنت يشعر ناحيتها بشىء، وتطور الأمر بعد ذلك، ولكنه حاول غلق هذه الصفحة تماماً قبل الزواج منها، ولكنه حالياً في ورطه بسبب ابتزازه بصور وفيديوهات له مع شهد داخل اسطبل الخيل، وسط صدمة كبيرة من إنجي التي تبلغه بعدم إكمالها معه ورغبتها في الطلاق، ولكن حازم يطلب منه البقاء حتى يعود والدها من السفر.

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل وتقابل حبيب، مقابلة إجلال (أنوشكا)، خالد (أحمد عبد الله)، مدير أعمال رقية (نيكول سابا)، ويتحدث معها بشكل غريب إلى حد ما، حيث يتغزل في شياكتها وجمالها وتسعد هي بذلك، ويدخل في الموضوع مباشرة ويؤكد أن وضع فارس (كريم فهمى) بعيداً عن العائلة غير مفيد له أو العائلة ولا يعجبه هو شخصياً.

وأضاف خالد أن عدم وجود فارس فى الشركة له قيمة وانسحابه له تأثير سلبي، خصوصا أن السوق يتحدث عن ذلك، لترد إجلال بأن هذا الوضع يضايقها بالفعل، ليخرج خالد باقتراح هو مسئول ينتهى منه مع يوسف (خالد سليم) ألا هو إسناد صفقات شرق آسيا إلى فارس ويكون هو الذى في الصورة حتى يعود مرة أخرى بأكبر صفقة حديد، وأن إجلال تحاول إقناعه على أساس لم شمل العيلة.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025