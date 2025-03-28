شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يحتفل بفركش مونتاج آخر حلقات مسلسل حكيم باشا بحضور صناعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم مصطفى شعبان عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك عن آخر يوم مونتاج من مسلسل حكيم باشا بظهور عدد كببر من صناعه.

وأعرب النجم مصطفى شعبان عن سعادته البالغة بالتعاون مع فريق العمل، حيث كتب قائلاً: "فركش آخر يوم فى مونتاج حكيم باشا، شكرا جزيلا على الضيافة والفطار واللمة الحلوة والمجهود الكبير شكرا شركه سينرجى المنتج تامر مرسى والشركه المتحدة".

وأضاف: "شكرا الأخ والفنان العزيز وقائد العمل الأستاذ عمرو درديرى المشرف العام على المشروع، وشكرا للمخرج أحمد خالد أمين، ومدير التصوير محمد خالد، والمونتير الرائع محمد بكر، ومهندس الديكور خالد أمين، وستايلست غادة وفيق، ومهندس سلطان السمان، ومهندس الصوت أشرف نجم، والإكسسوار وطاقم الإنتاج المحترف بقيادة أشرف عبد المعبود، والأستاذ طارق زهران، وكل نجوم العمل خلف الكواليس".

وتابع: "شكرا لكل زملائي النجوم على هذا المجهود الصادق والكواليس الرائعة وتوجها ربنا سبحانه بهذا النجاح الكبير والغير مسبوق فى مصر والعالم العربى".

واختتم مصطفى شعبان: "شكرا لكل الجمهور الكبير من كل مكان على المتابعه والرسائل من كل البلاد وتعليقاتكم الرائعة".



تغريدة مصطفى شعبان

يعرض مسلسل حكيم باشا يومياً على شبكة قناة cbc العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث إن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة الحياة العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

جدير بالذكر بأن مسلسل حكيم باشا، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم الفنان القدير أشرف زكي، إنجي سلامة وغيرهم، وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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