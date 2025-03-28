شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير مسلسل ظلم المصطبة بحضور أبطاله.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى اليوم فريق عمل مسلسل ظلم المصطبة من تصوير آخر المشاهد، بحضور أبطال العمل منهم ريهام عبد الغفور وفتحى عبد الوهاب واياد نصار والمخرج محمد علي.

ويعرض مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 13 بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC وقناة الحياة ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل ظلم المصطبة على قناة DMC في تمام الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الأولى 6:15 صباحاً، والإعادة الثانية 12 ظهراً، ويعرض على قناة الحياة 8:15 مساء، والإعادة 1:15 صباحا.

ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وربيعة وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025