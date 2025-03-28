شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين: مهنة كناريا فى فهد البطل غير شائعة واهتمينا بأدق التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النجمة ميرنا نور الدين أنها عندما تشعر دائماً بمعرفتها الجمهور الشعبى وكأنها تعيش وسطهم، ولذلك عندما عُرض عليها دور كناريا في مسلسل فهد البطل مع النجم أحمد العوضي والذي تُعرض حلقاته الأخيرة خلال شهر رمضان الجارى، شعرت بأنها تحتاج إلى إضافة تفاصيل جديدة للشخصية التي كانت مكتوبة بشكل مميز جداً في السيناريو.

وأوضحت ميرنا نور الدين لـ"الخليج 365" أن تفاصيل كناريا فى السيناريو كانت واضحه من طبيعة عملها ومسؤوليتها تجاه عائلتها، وقصتها مع والدها والسر الذى كانت تخفيه، انما أنا حسيت أنى عاوزة أخلق الشخصية من زوايا أخرى، إنها لو من منطقة شعبية، هتبقي عاملة إزاي، خصوصاً ان شغلتها غير موجوده كثيراً وصعبة لأنها وسط رجال فقط، أن واحدة ست تلم حجر وبقايا رخام من أمام الورش حتى تسترزق بالحلال وتنفق على أسرتها التي بداخلها العديد من التفاصيل سواء مع أختها أو والدها أو بنتها".



ميرنا نور الدين منع أحمد العوضي

وأشارت ميرنا نور الدين إلى أنها اختارت ملابس شخصية كناريا في مسلسل فهد البطل بالاتفاق مع الاستايلست دينا نصير لافتة:" عاوزة أحيي دينا نصير على المجهود الكبير والنتيجة الرائعة التي ظهرت، لأن كانت تهتم بأدق التفاصيل، فستجد ملابس كناريا مختلفة عن راوية رغم كونها تعيشان في نفس المنطقة، واختيار الملابس كان يختلف خلال الأحداث متى سترتدي ملابس مليئة بالجير بسبب تعاملها مع الرجال، ومتى تردتي ملابس لافتة عندما تقابل فهد وهكذا".

وتابعت ميرنا نور الدين: "المخرج محمد عبد السلام كان يركز كثيراً في هذه الجزئيات لأننا كنا نرغب أن نكون حقيقيين، فمثلا عندما أكون وسط الرجال، لابد أن ارتدى ملابس واسعة ومغطية شعرى وميكونش في أي أنوثة تماماُ، وحتى طريقة كلامها اللي كانت تتكلم به عندما تظهر قوية بسبب خوفها منهم، ولكن عندما بدأت قصتها مع فهد بدأت بقى الانوثة تبان في كناريا لأنها ست في الأول وفي الاخر لديها.



ميرنا نور الدين والمخرج محمد عبد السلام وريم عامر

وتجسد ميرنا نور الدين خلال أحداث مسلسل فهد البطل شخصية كناريا الفتاة الشعبية التي تعمل في بيع بقايا الرخام من أجل الانفاق على عائلتها، وتتعرف على فهد (أحمد العوضي) وتقع في حبه ويقررا الزواج إلا أنه ينكشف بعد ذلك أنها كانت متزوجة ولديها ابنة ولم تصرح بذلك لفهد الذي يتجاوز بعد ذلك الأمر ويتزوجا ولكنها يواجهان العديد من التحديات سواء في علاقتهما أم مع من حولهما.

مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، كارولين عزمي، لوسي، حمزة العيلى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، عايدة فهمي، عزت زين، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

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