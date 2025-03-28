شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين: محستش فهد البطل خطوة أقل بعد الحشاشين والعوضى نجم شعبى مهم والان مع تفاصيل الخبر

رفضت النجمة ميرنا نور الدين اعتبار تقديم مسلسل فهد البطل مع النجم أحمد العوضى في شهر رمضان هذا العام خطوة أقل بمقارنة بالعام الماضى الذى شاركت خلال الحشاشين مع النجم كريم عبد العزيز، مؤكدة أنها لم تشعر بأن هناك هبوط أو نزول من جانبها لكن الحكاية أن فى رمضان 2025 كان الموضوع مختلف تماماً بالعمل فى الحشاشين الذي يعد عملاً استثنائياً فى سوق الدراما المصرية.

ميرنا نور الدين مع أحمد العوضي

وتجسد ميرنا نور الدين خلال أحداث مسلسل فهد البطل شخصية كناريا الفتاة الشعبية التى تعمل فى بيع بقايا الرخام من أجل الانفاق على عائلتها، وتتعرف على فهد (أحمد العوضي) وتقع في حبه ويقررا الزواج إلا أنه ينكشف بعد ذلك أنها كانت متزوجة ولديها ابنة ولم تصرح بذلك لفهد الذي يتجاوز بعد ذلك الأمر ويتزوجا ولكنها يواجهان العديد من التحديات سواء في علاقتهما أم مع من حولهما.

وأشارت ميرنا نور الدين إلى أن فكرة المقارنات صعبة جداً في هذه الحالات قائلة: "لا يصح أن أقارن بين الحشاشين وفهد البطل، لأن العملين ليس لهما أي علاقة ببعضهما من كافة الجوانب، فأنا عمري ما هفكر أنى في المقارنة دي لأنها ستكون ظالمة جداً، وبالنسبة لي أرى أن ما حدث لي هذا العام هو تنوع كبير في نوعية العمل وكذلك طبيعة الدور، لأن ذلك يجعل الجمهور دائماً منتظر ظهورك له في دور وشكل جديد".

وشددت ميرنا نور الدين على أن المسلسلين مختلفين تماماً عن بعضهما الأول تاريخي بأعلى ميزانية في الدراما المصرية، والثاني شعبي وله جمهوره موضحة:" فكرة انى نزلت أو عملت خطوة أقل من هذا التجاه عمري ما حسيت بها، لأني في الأول والآخر، الورق هو الفيصل بالنسبة لي، فسيناريو فهد البطل قوى جداً وكمان أحمد العوضي نجم شعبي مهم وكبير، وله جماهيرية غير طبيعية، والحمد لله على ردود الأفعال من الناس، واحنا مخضوضين منها الحقيقة.



ميرنا نور الدين مع احمد العوضى

وتجسد ميرنا نور الدين خلال أحداث مسلسل فهد البطل شخصية كناريا الفتاة الشعبية التي تعمل في بيع بقايا الرخام من أجل الانفاق على عائلتها، وتتعرف على فهد (أحمد العوضي) وتقع في حبه ويقررا الزواج إلا أنه ينكشف بعد ذلك أنها كانت متزوجة ولديها ابنة ولم تصرح بذلك لفهد الذى يتجاوز بعد ذلك الأمر ويتزوجا ولكنها يواجهان العديد من التحديات سواء في علاقتهما أم مع من حولهما.

مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، كارولين عزمي، لوسي، حمزة العيلى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، عايدة فهمي، عزت زين، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

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