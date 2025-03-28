شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر: رمضان السنة دى فيه مسلسلات ممتعة بس لام شمسية فاق التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الفنانة نجلاء بدر بمستوى المسلسلات التى عرضت فى شهر رمضان 2025، حيث كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "رمضان السنة دى الواحد شاف بجد مسلسلات ممتعة وعلى مستوى عالى وتناقش موضوعات اجتماعيه هامة وحقيقية".

وتابعت نجلاء بدر خلال نفس المنشور: "بس مسلسل لام شمسية فاق كل الحدود والتوقعات فى كل حاجة، شكراً".



نجلاء بدر تشيد بـ مسلسلات رمضان

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.



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