شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الحلقات الكاملة من مسلسل الكابتن على منصة Watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوفر مسلسل الكابتن بالكامل، بطولة النجم أكرم حسنى، والذى عرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على منصة Watch it.

وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، مسلسل الكابتن تدور أحداثه حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحالته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاورى، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين.

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