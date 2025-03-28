رسالة ريهام حجاج الغامضة تثير الجدل

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة الفنانة ريهام حجاج، رسالة غامضة من خلال صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وأثارت هذه الرسالة الجدل.



وفي التفاصيل فقد كتبت حجاج: "أفرحوا لبعض وحبوا الخير لبعض، ماحدش واخد منك حاجة وما تستكترش على حد حاجة عشان حتي إللي معاك أصلا مش ملكك، كل النعم إللي في الكون سواء معاك أو مع غيرك هي ملك الله وحده كل النعم إيجار…مافيش فيها حاجة ملكك أصلا، و إللي بيدفع إيجار نعمك هي نيتك و نضافة قلبك(تلك الأيام نداولها بين الناس)"."

ريهام حجاج أطلت في شهر رمضان المبارك في مسلسل أثينا"، بطولتها وسوسن بدر، وأحمد مجدي، ومحمود قابيل، وسلوى محمد علي، ونبيل عيسى، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.