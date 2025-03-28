أحمد العوضي يعيش قصة حب.. وماذا عن هوية العروس؟

ميرنا وليد - بيروت - أكد الممثل المصري أحمد العوضي أنه يعيش قصة حب جديدة، وأنه من المفترض أن يدخل القفص الذهبي بعد رمضان.
وقال أحمد العوضي أنه سيتزوج بعد شهر رمضان لكنه لم يحدد موعداً للزفاف، وبرده على السؤال، قال: "هل تعيش قصة حب جديدة؟ قال العوضي إنه سيتزوج بعد رمضان، مما يعني أنه يعيش قصة حب".
وعن هوية العروس، وإذا كانت من داخل الوسط الفني أو من خارجه، قال أحمد العوضي: "بعد رمضان هنعرف"، مؤكداً أنه حريص على عدم الإفصاح عن هوية العروس.
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