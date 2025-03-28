بعد دخول إيناس النجار في غيبوبة.. هذا ما أعلنته شقيقتها سوار

ميرنا وليد - بيروت - بعدما كانت أعلنت سوار النجار، شقيقة الممثلة التونسية إيناس النجار، عن دخول الأخيرة في غيبوبة، قالت سوار إن شقيقتها دخلت في غيبوبة منذ 5 أيام، وبعدها تم نقلها إلى العناية المركزة في المستشفى، مضيفة أن الممثلة كانت تتعالج في المستشفى من قبل، بسبب تعرضها لألم حاد في بطنها، وذلك بعدما تناولت كميات كبيرة من المسكنات.



وأضافت سوار، في حديثها إلى جريدة "الوطن" المصرية، أن إيناس تعاني من ارتفاع كبير في إنزيمات الكبد، وتخضع لعدد كبير من الأشعة، للكشف عن تطورات الحالة الصحية.