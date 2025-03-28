ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية نشوى مصطفى عن طريقتها في مشاركتها بدفن زوجها بعد رحيله اذ قامت بخطوة جريئة جدا.

وقالت نشوى مصطفى خلال حوارها مع الإعلامي أحمد الخطيب في برنامج "كلم ربنا": "أنا عمري ما نزلت مقبرة، ويومها وصلنا المقابر ونزلت جري كان نفسي أشوف هو هينام فين".

وتابعت : "نزلت المقبرة ونمت مكانه علشان أشوف هو هيحس بإيه، ولما نزلت شميت ريحة مسك ." وأضافت نشوى خلال حديثها : " حاجة ثانية لاحظتها، وأنا واقفة في المقبرة حسيت إني واقفة في مكان كبير وواسع."

كانت هذه تفاصيل خبر نشوى مصطفى تتحدث عن نومها في المقبرة مكان زوجها وهذا ما شعرت به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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