ندى كوسا بموقف طريف مع الشيف إسماعيل أوزديمير

ميرنا وليد - بيروت - منذ تتويجها ملكة جمال لبنان لعام 2024، خطفت ندى كوسا الأنظار، وظهرت ليس فقط كفتاة جميلة، بل كمثقفة أيضاً.

ندى كوسا تواجدت في عرض أزياء المصمم عمران عثمان لمجموعة ربيع صيف 2025، وتواجد موقع "الفن" في هذه المناسبة، والتقينا ندى، وأجرينا معها مقابلة، تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع، منها عن عمران عثمان، صورتها في عيد الحب والتي أثارت جدلاً من خلالها اذا كانت مرتبطة أم لا، وكواليس لقائها بالشيف إسماعيل أوزديمير.

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