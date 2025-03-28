تجازو المليار.. حسين الجسمي يحطم الأرقام!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق الفنان الإماراتي حسين الجسمي نجاحاً كبيراً بأغنيته الرمضانية ذات الطابع الاجتماعي “اتكلم كل يوم يومين”، حيث تجاوزت حاجز المليار مشاهدة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، متصدراً المشهد الرمضاني لعام 2025 ومترأساً قوائم الترند على إنستغرام، تيك توك، ويوتيوب، بالإضافة إلى العديد من المنصات الرقمية الأخرى، مما يعكس التأثير الكبير للأغنية بين الجمهور في مصر والعالم العربي.

وزاد من وهج النجاح تمكن الأغنية من تصدر المشهد قبل نهاية السباق الرمضاني، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز الأعمال الغنائية لهذا الموسم، حيث تميزت برسالتها الدافئة التي تدعو إلى إعادة التواصل مع الأحباب، ما جعلها تلامس مشاعر الجمهور بشكل عميق، محققةً انتشاراً واسعاً بالتعاون مع شركة أورنچ مصر.

وجاءت أغنية “اتكلم كل يوم يومين” مصورة في فيديو كليب يجسد أجواء الدفء والود بين الناس، ويشجع على التواصل المستمر دون انقطاع. الأغنية صدرت ضمن الإعلان الرمضاني لشركة أورنچ مصر، في إطار تعاونها المستمر مع الجسمي، الذي حقق نجاحات لافتة عبر كل المواسم الرمضانية السابقة.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع ومكس وماستر علي فتح الله.