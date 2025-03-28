أحمد سعد يفاجئ جمهوره بإعلان جديد!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان أحمد سعد جمهوره بمنشور عبر حساباته الخاصة في “فيسبوك” و”إنستغرام” كشف من خلاله عن تولي زوجته علياء بسيوني وأمّ ابنتيه إدارة أعماله، موضحاً أنها وحدها المسؤولة عن أعماله الفنية خلال الفترة الحالية.

وقال سعد في منشوره: “إعلان هام مديرة أعمالي أم عيالي عليا بسيوني”.

وأثار هذا الإعلان اهتمام الجمهور، خاصة أنه يأتي بعد جدل واسع حول علاقتهما التي شهدت انفصالاً ثم عودة مجدداً.

لم يكن الإعلان عن تولي علياء بسيوني إدارة أعمال زوجها الحدث الوحيد الذي شغل متابعي أحمد سعد، بل زادت هدية فاخرة من اهتمام الجمهور بحياتهما الشخصية، بحيث فاجأ سعد زوجته علياء بسيوني بإهدائها سيارة فارهة، تعبيراً عن حبه وامتنانه لها بعد عودتهما.

وانتشر فيديو يوثّق اللحظة التي قدّم فيها السيارة لعلياء، وسط أجواء مليئة بالسعادة والفرح، وظهر سعد في الفيديو وهو يؤكد حبّه لها قائلاً: “والله لو رجع بيا الزمن ألف مرة لاخترتك يا أحلى زوجة وأم بناتي في كل مرة”.