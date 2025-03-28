كاريس بشار ترقص وتطلب الطلاق.. وتتصدّر الترند!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور مثير للأحداث، جاءت الحلقة 27 من مسلسل “تحت سابع أرض” بعنوان “علبة حلويات”، وتضمنت الكثير من المفاجآت الدرامية غير المتوقعة التي أحدثت تفاعلًا كبيراً بين المشاهدين على السوشيال ميديا.

ونجحت بطلة العمل النجمة كاريس بشار في تصدّر الترند بردّ فعل “بلقيس” المؤثر والحزين من زواج زوجها “موسى” الذي يلعب دوره النجم تيم حسن، حيث نجح الأخير في إنقاذ “راما” التي تقدّمها الفنانة سارة بركة، وبعد الاطمئنان على صحتها وصحة الجنين، يقرر عقد قرانه عليها بحضور عائلتها.

وفي مشهد مؤثّر يعكس حجم انكسارها ووجعها، تقتحم “بلقيس” مكان عمل “موسى”، وترقص له على أنغام أغنية “هتجوز” للمغنّي سعد الصغير، وسط صدمة وذهول الحاضرين، ثم تطلب منه أن يطلّقها، ولكنه يرفض رفضاً قاطعاً، وهو ما يزيد من التوتر والتشويق للأحداث المقبلة.

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع رد فعل “بلقيس” وحزنها، وعبّروا عن تعاطفهم الكبير مع وجعها وتضحياتها وكل ما قدّمته من أجل حبّها، وشنّوا هجوماً واسعاً على “موسى”، وعبّروا عن امتعاضهم وغضبهم من خيانته لها.

والمسلسل يعالج عدداً كبيراً من قضايا الفساد، من بينها تزوير العملة والصراعات الاجتماعية في أحد الأحياء الشعبية في دمشق، ويسلّط الضوء على التحديات التي يعيشها السوريون في ظل الظروف المعيشية الصعبة بسبب الحرب.