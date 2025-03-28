أنوشكا تكشف كواليس ضربها لـ ياسمين عبد العزيز: “لم يكن سهلاً!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة أنوشكا عن شخصية “إجلال” التي تجسدها في مسلسل “وتقابل حبيب” الذي يحقق أعلى نسبة مشاهدة ضمن السباق الرمضاني الجاري، وعبّرت عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل والشخصيات المتنوعة فيه.

وكشفت النجمة المصرية خلال لقاء ضمن برنامج “تفاعلكم” عن كواليس مشهد ضربها للنجمة ياسمين عبد العزيز التي تقدّم دور “ليل” في المسلسل، مؤكدةً أن المشهد لم يكن سهلاً على الإطلاق، لأنه يحمل طاقة انفعالية كبيرة ويتطلب أداءً مُتقناً ليخرج الى المشاهد بالشكل الطبيعي والمقنع.

وأوضحت أن تنفيذ مشاهد العنف يحتاج إلى دقة وتوازن بين الأداء الحقيقي وحماية الطرف الآخر من الإصابة، حيث قالت: “أنا وياسمين كنا متفاهمين جداً قبل تنفيذ المشهد، واتفقنا على كل تفاصيله علشان يطلع طبيعي ويؤثر في الجمهور، وفي نفس الوقت نضمن سلامتنا أثناء التصوير”.

وتابعت أنوشكا: “المشهد لم يكن مجرد لحظة عنف عادية، بل كان يحمل أبعاداً درامية مهمة، إذ كان يعكس طبيعة شخصية “إجلال” القاسية وتسلّطها وحبّها الشديد لعائلتها، والذي يظهر دائماً في صورة تصرفات متسلّطة وعنيفة”، لافتةً الى أن الجمهور تفاعل بشكل كبير مع المشهد، وهو ما يعكس صدقه ونجاحه.

وفي الختام، أكدت أنوشكا أن “المشهد كان صعب، لكن الحمد لله خرج بالشكل المطلوب، وده يرجع لكيمياء الأداء بيني وبين ياسمين، وكمان لتوجيهات المخرج محمد حُبَيبري، اللي كان حريص إنه يوصل الإحساس الحقيقي من غير مبالغة”.