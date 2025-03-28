سرّ يُكشف بعد 16 عاماً.. كريم عبد العزيز يعاني من إصابة خطيرة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الكاتب عمرو سمير عاطف الجمهور بحديثه عن كواليس خاصة بفيلم “ولاد العم” الذي عُرض قبل نحو 16 عاماً وحقق نجاحاً كبيراً وشارك في بطولته النجوم: كريم عبد العزيز، شريف منير ومنى زكي.

وتحدث الكاتب المصري عن فكرة العمل التي جاءته بالصدفة ومن خلال تجربة عاشها مع زوجته خلال نزهة في مركب على البحر في منطقة بور سعيد.

وكشف عن موقف صعب عاشه النجم المصري كريم عبد العزيز خلال تصوير العمل، حيث تعرّض لحادث غير متوقع عندما كان يؤدي مشهداً على حافة أحد المباني، فقال: “كان حينها هناك فرد من طاقم العمل، من جنوب إفريقيا، مهمته الإمساك بالحبل الذي يحفظ توازن كريم، لكنه تركه بشكل مفاجئ فسقط كريم بقوة على الأرض”.

وأضاف: “كريم تعرّض لإصابة خطرة في رجله وتم نقله حينها الى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج”.

وفاجأ الكاتب المصري الجميع باعترافه للمرة الأولى أنه رغم مرور ما يقرب من 16 عاماً على هذا العمل، وهذه الحادثة خلال التصوير، لا يزال كريم عبد العزيز حتى هذه اللحظة يعاني مشكلة في المشي بسبب الحادث”.