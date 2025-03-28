شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال عن موسم دراما رمضان: المتحدة قدمت موسما يدعو للفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف عبد الرحيم كمال عن أن موسم دراما رمضان حافلاً بالأعمال المهمة، قائلاً فى تصريحات لـ الخليج 365: "لا أدعى أننى شاهدت مسلسلات كثيرة، ولكننى وجدت أعمالاً هامة قدمتها الشركة المتحدة من خلال مسلسلات مُشرفة سواء على مستوى الكم أو الكيف، وأرى أن المتحدة قدمت موسماً يدعو للفخر، خاصة مع كثافة الأعمال ذات الجودة العالية، استعانت فيه بكتاب كبار ومخرجين كبار دوماً ما نفتخر بهم".

ويعرض للمؤلف عبد الرحيم كمال خلال الموسم الدرامى الحالى مسلسل قهوة المحطة، وهو بطولة أحمد غزي وبيومي فؤاد، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON و CBC.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل قهوة المحطة

يعرض مسلسل قهوة المحطة على قناتى ON 8:30 مساء، والإعادة الأولى 5:30 صباحا والإعادة الثانية 3:30 مساء، ويعرض على قناة CBC 9:45 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 12:15 صباحاً.

قصة مسلسل قهوة المحطة

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وصور بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

أبطال مسلسل قهوة المحطة

مسلسل قهوة المحطة يعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

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