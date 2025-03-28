شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل الغاوي الحلقة 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل الغاوي الحلقة 13، بطولة النجم أحمد مكي وعائشة بن أحمد، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الغاوي

يعرض مسلسل الغاوي على قناة ON في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 11:30 صباحا.

قصة مسلسل الغاوي

وتدور أحداث مسلسل الغاوي في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الاجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوي ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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