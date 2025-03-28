شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين عزمي: أركز على اختياراتي الفنية.. دورى فى فهد البطل إضافة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة كارولين عزمي أنها تحرص دائمًا على التركيز في اختياراتها الفنية، مشيرة إلى أن الجودة بالنسبة لها أهم من الانتشار، وأنها تفضل تقديم أعمال قوية تترك بصمة لدى الجمهور بدلاً من مجرد الظهور المتكرر.

وأضافت كارولين، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنها لا توافق على أي دور إلا إذا كانت مقتنعة به بنسبة 100%، حيث ترى أن التركيز والاهتمام بالتفاصيل هو ما يضمن خروج العمل بأفضل صورة للجمهور، كما أعربت عن سعادتها بدورها في مسلسل فهد البطل، واصفة إياه بأنه إضافة كبيرة لها، حيث يمثل تحديًا حقيقيًا منذ مرحلة التحضير وقبل بدء التصوير، نظرًا لاختلافه عن الأدوار التي قدمتها من قبل.

مواعيد عرض واعادة مسلسل فهد البطليعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل فهد البطلوتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته. أبطال مسلسل فهد البطلمسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

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