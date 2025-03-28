هكذا علق تامر حسني على أداء أحمد السعدني في "لام شمسية"

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ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري تامر حسني صورة من مشهد للممثل المصري أحمد السعدني من مسلسل "لام شمسية"، عبر حسابه الخاص، أشاد من خلاله بأداء السعدني في العمل وبالرسالة التي يحاول إيصالها، وعلق بالقول: "أعظم ما مثلت يا أحمد يا حبيبي .
. ربنا يكرمكم على تنوير الناس مليون مبروك".
وكان رد تامر حسني، على تصريحات الممثل المصري أحمد السقا عنه في إحدى مقابلاته، ووجه رسالة لكل من أحمد السقا والمخرج محمد سامي، قال فيها: "يا سقا ده أنت حبيبي وعشرة عمر وأخدمك بقلبي، ولا يمكن أتأخر عليك لحظة في أي شيء، وكمان سامي، يعني الغاليين أوي كلهم".
وأضاف: "أما الفانز عملوا تصميمات صور تجمعنا بكل براءة من حبهم فينا مع بعض مش أكثر".
وتابع قائلاً: "ربنا ما يجيب أي زعل بينا يا حبيبي، ومبروك كل نجاحاتك ودايماً متألق يا رب".
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