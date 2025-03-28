شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسي: سعيد بالمشاركة في عقبال عندكوا مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان علاء مرسي عن سعادته بالمشاركة في مسلسل عقبال عندكوا، خاصة أنه أتاح له فرصة العمل مع النجم حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، وأشار إلى أن المسلسل يتميز بقصته الجديدة والمختلفة، حيث يقدم مزيجا من الكوميديا في إطار حلقات منفصلة.

وفي تصريح لـ"الخليج 365"، قال مرسي: "كواليس التصوير كانت ممتعة جدًا، والمسلسل يحمل طابعًا خفيفًا ولطيفًا. أتمنى أن يكون دوري قد نال إعجاب الجمهور واستطاع أن يترك أثرًا لديهم."

قصة مسلسل عقبال عندكواتدور قصة مسلسل عقبال عندكوا فى إطار كوميدى فانتازى حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض بعد رفض والدها زواجهما لتظهر نمازج مختلفة من الأزواج. أبطال مسلسل عقبال عندكوا

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

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