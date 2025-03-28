شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: شكرا لمنتقدى مسلسل شباب امرأة سواء شاهده أم لا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج أحمد حسن تفاصيل العمل على مسلسل شباب امرأة الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، حيث كشف قائلا:"منذ بداية عملى على العمل، وأنا أعرف أنه سيهاجم، ولكن بعد عرض البرومو أصبح الأمر مضاعفا، ولهذا لم أرد على أى انتقادات، واحب أن أشكر منتقدى العمل، سواء المشاهد الذى يتابع أحداث مسلسل شباب امرأة أو من يشاهد فيديوهات فقط من على الانترنت، انتقاداتك في الاعتبار".

وتابع حسن قائلا:" عملت على كل شخصية على حدة، ورسمت انا والمؤلف محمد سليمان عبد المالك ابعادها جيدا، وتأثيرها الدرامى، وبالنسبة لى الرد الحقيقى هو تقديم كل بطل من أبطال مسلسل شباب امرأة لدوره باحترافية".

يعرض مسلسل شباب امرأة على قناة ON في الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة 6:45 صباحاً، ويعرض على قناة CBC في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحاً، والإعادة الثانية 11:00 صباحا.

قصة مسلسل شباب امرأة

تلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

أبطال مسلسل شباب امرأة

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025